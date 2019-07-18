Выставка об истории Исаакиевского собора откроется в «Коломенском»

Выставка «Императорский собор преподобного Исаакия Далматского», посвященная истории строительства и архитектуре Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, откроется 24 июля в выставочных залах Сытного двора музея-заповедника «Коломенское». Об этом в четверг, 18 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетители увидят красочные полотна и мозаики, уникальные иконы и проекты реставраторов, которые восстанавливали храм, пострадавший во время Великой Отечественной войны.

— В «Коломенском» представят около 150 экспонатов, среди которых подлинные эскизы икон для мозаичных клейм Карла Брюллова, Николая Майкова, Тимофея Неффа и других художников. В столицу впервые привезут мозаичные клейма Царских врат главного иконостаса храма и двух приделов — святого Александра Невского и святой Екатерины, — сообщается на сайте.

На экспозиции покажут мозаики «Архангел Гавриил» и «Тайная вечеря», созданные по оригиналу художника Козрое Дузи. Посетители также увидят первый архитектурный проект собора, который подготовил известный зодчий Огюст Монферран в 1818 году. Работа продолжалась в течение нескольких лет — прислушавшись к советам и замечаниям архитекторов, инженеров, скульпторов и художников; в 1825 году Монферран представил новый проект, который тоже можно увидеть на выставке.

В музее-заповеднике раскроют этапы строительства Исаакиевского собора, расскажут о его живописи, мозаике и скульптурах, а также биографию Монферрана и иконографию святого Исаакия Далматского, в честь которого и назван храм.

Часть экспозиции посвятят работе реставраторов, которые смогли сохранить подлинную роспись интерьера до настоящих времен, покажут двухметровые полотна, чтобы посетители могли вообразить реальные размеры изображений на куполах, стенах, парусах и апсидах.

Экспозиция будет работать до 22 сентября. Это первая выставка, созданная в рамках межмузейного обмена между объединенным музеем-заповедником «Коломенское — Измайлово — Люблино» и Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». Посетить ее можно будет со вторника по четверг, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 и в пятницу с 11:00 до 19:00. Вход платный, есть скидки для граждан льготных категорий.

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