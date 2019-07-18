Сенатор США увидел в российском приложении FaceApp угрозу нацбезопасности
Лидер демократической партии США в Сенате Чак Шумер сообщил об угрозе нацбезопасности, исходящей от российского приложения FaceApp, которое позволяет визуально состарить лицо человека. Письмо соответствующего содержания политик направил главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии.
В первую очередь Шумер отметил, что для использования приложения пользователь обязан предоставить компании «полный и безоговорочный доступ к своим личным фотографиям и данным».
По мнению сенатора, в перспективе FaceApp может начать распоряжаться полученными сведениями без ведома юзеров, что, в частности, создаст угрозу для национальной безопасности и конфиденциальности «миллионов американских граждан».
В связи с этим политик обратился к ведомствам с просьбой разобраться в ситуации и изучить возможные риски «компрометации» личных данных американцев.
Он также призвал ФБР разузнать, «каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или связанных с ним организаций». Об этом говорится в письме Шумера, опубликованном в его Twitter.
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