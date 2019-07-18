Пластический хирург заявила, что FaceApp неправдоподобно «старит» женщин

Российский пластический хирург, кандидат медицинских наук Аделина Алтыева прокомментировала с профессиональной точки зрения работу популярного приложения FaceApp.

Она объяснила, что программа, которая искусственно старит внешность человека, намного реалистичней работает с мужскими лицами, нежели с женскими. Дело в том, что в наше время мужчины стареют согласно законам природы — естественным образом, в отличие от женщин. Как правило, они не прибегают ни к инъекциям, ни к пластике. А вот у прекрасной половины человечества все сложнее: тех, кто раньше бы выглядел как бабушка, теперь язык не повернется так назвать благодаря различным «волшебным» процедурам.

Помимо этого, типы старения бывают разными, — все зависит от генетической предрасположенности.

— Есть мелкоморщинистый тип старения, когда появляются мелкие морщины, но овал лица не сильно меняется, и программа как раз больше отражает такой тип старения. Но есть также гравитационный тип старения, когда появляется второй подбородок, происходит обвисание овала лица, но морщин как таковых не так много появляется на лице. Этот тип старения программа не отражает в достаточной степени. Не всегда приложение учитывает и лишний вес, который приобретается с годами, и к набору которого больше склонны женщины, — объяснила Алтыева.

Помимо этого, есть факторы старения, на которые человек вряд ли может повлиять, а есть и те, что зависят лишь от его желания выглядеть моложе. Хирург пояснила, что программа не способна учесть, сколько усилий вы приложите для ухода за собой, а поэтому — вряд ли способна предоставить вам близкий к будущей реальности результат.

— На мой взгляд, программа абсолютно не учитывает то, как женщина ухаживает за собой. В этом случае, если женщина прибегает к различным косметическим средствам, к пластической хирургии, то процесс старения у нее будет происходить совершенно иначе, — пояснила медик агентству городских новостей «Москва».

Напомним, что мобильное приложение FaceApp в последнее время стало очень популярным во всем мире. Целый поток из фотографий с состаренными лицами ежедневно атакует соцсети. Знаменитостям также полюбился новый вид развлечения. В частности, многие российские звезды уже поделились в Instagram своими фото в образе пенсионеров.

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