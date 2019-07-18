Эксперт рассказала, как избежать неприятных ситуаций на отдыхе

Эксперт по отдыху в курортных зонах Надежда Солнцева в комментарии argumenti.ru рассказала, как избежать неприятных ситуаций на отдыхе и не превратить отпуск в кошмар.

Эксперт отметила, что качество отдыха во многом зависит от места его проведения. Необходимо заранее изучить информацию о пляжах, их особенностях, наличии опасных животных и насекомых.

Также следует внимательно относиться к еде на отдыхе. Эксперт не советует покупать скоропортящиеся продукты и незнакомые экзотические блюда на улице. Также необходимо чаще мыть руки и запастись антибактериальными салфетками.

Надежда Солнцева отметила, что не следует находиться под палящим солнцем весь день. Загорать лучше в утренние часы, а затем перемещаться в тень. Чтобы избежать солнечных ожогов, нужно использовать солнцезащитный крем.

При купании в море не следует слишком много нырять и глотать воду.

— Удивительно целебные свойства морской воды на многолюдных курортах — миф. Обычно неподалеку море бороздят туристические яхты, катамараны. Так что пользы от полоскания горла переработанным бензином вынести крайне трудно, — подчеркнула она.

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