Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве со вторника
• 11:27 • 18 июля 2019
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По данным синоптиков, дожди продолжатся в столице
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
В Москве за последние 24 часа выпало 11 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
С 16 июля в столичном регионе местами выпало больше трети месячной нормы. В тройку самых дождливых мест попал юг Москвы, где местами выпало 30 миллиметров осадков.
По данным синоптиков, дожди продолжатся в столице. С начала июля в Москве уже выпало 44 миллиметра осадков при месячной норме в 85 миллиметров.
Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на 19 июля из-за дождя.
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