Опасные ветки деревьев Коломенского проезда спилили после вмешательства «ВМ»

Мы связались с Анастасией Левоновой для выяснения подробностей. Жительница сообщила, что рухнувшее дерево она обнаружила рано утром по дороге на работу. И увиденное повергло ее в шок.

— Примерно в 7:50 я вышла из подъезда и заметила, что один из стволов в нашем дворе надломился и упал на территорию, где играют дети, — рассказывает Анастасия. — Что самое страшное, он лежал на перекладине качелей, а крона полностью закрывала собой конструкцию с горками и лесенками.

По словам москвички, днем и вечером на этой детской площадке всегда много ребят. Чаще всего на ней гуляют малыши, которых родители забирают по вечерам из близлежащего детского сада. И они, как правило, большую часть времени проводят на тех самых качелях и горках.

— Еще повезло, что дерево свалилось ночью, — говорит Анастасия. — А представляете, если бы это случилось днем? Могла бы произойти трагедия, подобная той, что была недавно в районе Гольяново, где играющий в песочнице трехлетний ребенок погиб в результате падения на него дерева.

Чтобы ничего подобного не повторилось, местные жители просят провести санитарную обрезку других потенциально опасных зеленых насаждений, расположенных в Коломенском проезде и во дворах на проспекте Андропова.

Мы передали просьбу в управу района Нагатино-Садовники. В ведомстве заверили, что меры будут приняты. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась на место.

Дворы в Коломенском проезде так густо засажены деревьями, что с виду больше напоминают парки. Причем растения здесь явно не молодые — многие высотой в несколько метров. На момент приезда корреспондента упавшее дерево во дворе дома № 25, корпус 3, уже убрали, на его месте остался только небольшой ров. Тем временем в соседнем дворе, около дома № 27, корпус 1, полным ходом идут работы по опилке веток.

Проход на детскую площадку перекрыт оградительными лентами. За ними сотрудники ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» при помощи бензопил срезают свисающие ветки. Рядом замечена и автовышка: с нее специалисты имеют возможность дотянуться до сучьев, расположенных на большой высоте, и удалить сухие ветки. Дворники оперативно подметают территорию. Всем этим процессом руководит первый заместитель главы управы района Нагатино-Садовники по вопросам ЖКХ и благоустройства Антон Иванов.

— В течение ближайших двух недель у нас запланирована санитарная обрезка всех потенциально опасных деревьев, расположенных в данном микрорайоне, — прокомментировал чиновник корреспонденту «ВМ». — После этого мы продолжим в ежедневном режиме осуществлять контроль за состоянием деревьев, чтобы своевременно выявить аварийные или потенциально опасные.

Что касается упавшего дерева, то, по словам Антона Иванова, его состояние по итогам мониторинга не было признано аварийным. Поводом для инцидента послужили неблагоприятные погодные условия — продолжительные дожди и сильный ветер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Федоров, глава управы района Нагатино-Садовники :

— После инцидента с упавшим деревом по адресу: Коломенский проезд, 25, корпус 3, во всем районе Нагатино-Садовники продолжен усиленный контроль за состоянием деревьев, находящихся рядом с детскими площадками. Проведено дополнительное комплексное обследование всех дворовых территорий, на начальников участков возложена личная ответственность за содержание детских площадок и расположенных на них зеленых насаждений. По итогам обследования будет проведена комиссионная проверка совместно со специалистами Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Аварийные сухостойные деревья спилят, а на их месте или поблизости в рамках программы «Миллион деревьев» будут высажены новые.

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