Помощник Зеленского рассказал о желании получить «Оскар»
Помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что вместе с Владимиром Зеленским хочет получить кинопремию «Оскар». Шефир считает, что нынешний глава Украины, возможно, снова станет звездой кино.
— Быть ему или не быть актером после президентства — вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино. <…> Вообще наша мечта — это «Оскар», — заявил Шефир украинскому изданию «Левый берег».
Шефир охарактеризовал президента Украины как талантливого продюсера и сценариста и сообщил, что мечтает вернуться к работе в студии «Квартал 95». Но он также добавил, что пока ему и Зеленскому предстоит «сделать что-то важное для страны».
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