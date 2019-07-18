Врач рассказал, в каком возрасте у женщин начинает развиваться рак груди

Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники Frau Klinik Сергей Портной в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» отметил, что в целях профилактики женщина в возрасте от 42 до 50 лет должна показываться маммологу раз в два года, а потом ежегодно делать маммографию. Даже при наличии мутаций рак молочной железы развивается после 20 лет, дети и подростки ему не подвержены. У мужчин риск заболевания раком молочной железы в 200 раз меньше, чем у женщины — 0,3 процента.

— Все это нацелено на раннюю диагностику рака молочной железы. В нашей стране ситуация такова, что шесть процентов женщин могут заболеть этой болезнью. Самая частая возрастная группа, подверженная этому заболеванию, от 45 до 65 лет. Рентген поможет выявить опухоль еще до того, как она стала прощупываться руками, — заявил Портной.

По словам врача, это обеспечивает раннюю диагностику рака, рентгеновское исследование делается в двух плоскостях — сверху вниз и сбоку (латеральный вид). Медик уточнил, что не стоит бояться рентгеновского облучения, поскольку в аэропортах при прохождении досмотра человек получает в десять раз больше облучения, чем на таком рентгене.

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