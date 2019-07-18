«Росэнергоатом»: Москва не останется без света из-за проблем на АЭС
Сбой в работе Калининской АЭС в Тверской области никак не отразится на жителях Московского региона, перебоев с электроснабжением в столице и области наблюдаться не будет. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.
По его словам, нет ничего страшного в отключении части энергоблоков, так как электростанция находится в единой энергосистеме, а выпадающие мощности сразу же компенсируются резервными мощностями, пишет агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что ранним утром 18 июля на Калининской АЭС вышли из строя 3 из 4 энергоблоков. От сети были отключены 1-й, 2-й и 4-й энергоблоки. Сообщается, что отключение не связано с основным оборудованием энергоблоков, а причиной неполадок указано короткое замыкание на одном из выключателей трансформаторов. Радиационный фон вокруг станции находится в пределах нормы.
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