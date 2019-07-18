Возможность встречи Путина и Зеленского оценили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность личной встречи главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам представителя Кремля, в настоящий момент данный вопрос не прорабатывается, поскольку прежде необходимо дождаться прекращения предвыборного ажиотажа на Украине.
— Пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы, — пояснил Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что 11 июля Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили вопросы урегулирования на Юго-Востоке Украины, переговоры в «нормандском формате», а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.
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