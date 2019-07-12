Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
Представитель Кремля подчеркнул, что это был вообще первый контакт между двумя главами государств.
— Разговор носил достаточно прагматичный характер, — пояснил Песков.
При этом сам факт общения, отмечает пресс-секретарь президента, в Кремле считают важным. Известно также, что беседа длилась 20 минут, причем инициировала ее украинская сторона.
Впрочем, неизвестно, когда Путин и Зеленский созвонятся в следующий раз. Однако, уверяет Песков, подобные переговоры согласовываются оперативно.
— Была бы инициатива, — заявил пресс-секретарь. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что президент России и его украинский коллега в ходе диалога по телефону обсудили вопросы урегулирования в Донбассе, переговоры в нормандском формате, а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.
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