Леонид Слуцкий назвал условие оживления российско-украинского диалога
Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что освобождение арестованного в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать условием оживления российско-украинского диалога.
Слуцкий отметил необходимость прогресса в диалоге двух государств, выразив тревогу в связи с тем, что он может остаться на столь же низком уровне, как при прежнем украинском лидере — Петре Порошенко.
Вопреки личному здоровому пессимизму в данном направлении Слуцкий все же выразил надежду на конструктив после того, как состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошедшего брифинга с премьер-министром Молдавии заявил, что обе страны не должны допустить навязывания им «федерализации», связав это с Россией.
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