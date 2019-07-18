ГЗК одобрила реконструкцию участка Киевского шоссе до границы Москвы
Градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила реконструкцию участка Киевского шоссе от трассы А107 «Московское малое кольцо» до границы столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, проект предусматривает реконструкцию дороги на участке от 51 до 65 километра. Проезжую часть планируют расширить до шести полос и установить новые пешеходные переходы, передает агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, предполагается строительство новых транспортных развязок в поселении Киевский и поселке Рассудово.
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