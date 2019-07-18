Спортивный комплекс с футбольным манежем построят у стадиона «Торпедо»

Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем построят на территории спорткомплекса имени Стрельцова. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

ФОК построят на участке, прилегающем к стадиону «Торпедо», с левой стороны от главного входа на территорию спорткомплекса. Общая площадь будущего комплекса — семь тысяч квадратных метров.

— Здание построят в современном стиле, архитекторы не побоялись взять за основу темный цвет, скомпенсировав его узором на главном фасаде. Концепция архитектурного освещения предусматривает несколько «сценариев» — более сдержанное световое решение для подсветки в будни и яркие эффекты для знаковых событий, — говорится в сообщении.

Трехэтажное здание возведут в современном стиле: фасад облицуют алюминиевыми кассетами с перфорацией в местах остекления. Рисунок создаст динамичный 3D-эффект, который будет особенно заметным при движении вдоль здания.

— Внутри запроектированы тренажерный зал, зал для бокса, где смогут заниматься как дети, так и взрослые, раздевалки с душевыми, буфет, спа-зона, а также футбольный манеж. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, количество спортивных объектов в Москве выросло в 2,3 раза, — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

ФОК рассчитан на 288 посетителей. В зале для бокса можно будет провести как учебно-тренировочные занятия для взрослых и детей старше 10 лет, так и соревнования местного уровня. Здесь обустроят два ринга и трибуны вместимостью до 200 зрительских мест, а на первом этаже появится медпункт с дежурным врачом.

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