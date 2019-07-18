Производство и потребление устриц резко выросло в России
Росрыболовство сообщило, что в России стремительно растет спрос на устрицы. Помимо этого, в 2018 году увеличилось и производство этих морепродуктов на фермах, а также вылов и импорт.
В Приморском крае, например, на специальных фермах в прошлом году вырастили 1,26 тысячи тонн таких моллюсков. Эта цифра в 14 раз больше, чем в 2017 году. А в Крыму, на южном берегу и на озере Донузлав, общий вес выращенных за год морепродуктов составил 706 тонн — это в два раза больше, чем в прошлом году. В отдельном российском субъекте России Севастополе произвели 87 тонн устриц, что на 34 процента превышает прежние показатели.
Помимо производства в аквариумах, также увеличился и общий объем улова деликатесных морепродуктов.
Так, в 2018 году рыбаками на Дальнем Востоке было поймано 270,9 тонны моллюсков — это практически в 1,4 раза больше, чем в 2017 году, сообщает РБК.
Читайте также: Эксперты «Росконтроля» назвали бренды некачественной мойвы