Две новые станции построят на МЦД-2 в Митине

В рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД) в районе Митино появятся две дополнительные станции, сообщила пресс-служба московского Стройкомплекса.

— При разработке проекта МЦД-2 Нахабино — Подольск мы с коллегами из РЖД рассматриваем возможность строительства дополнительных остановок для поездов Московских центральных диаметров. Одна из таких — платформа Волоколамская. Новый остановочный пункт разместится между Волоколамским шоссе и Новотушинской улицей, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ожидается, что с Волоколамской можно будет совершить пересадку на Арбатско-Покровскую линию метро.

Другая станция — Пенягино (Пойма) — будет размещена в Павшинской пойме, где Пенягинское шоссе примыкает к Волоколамскому. На обеих станциях будут построены по две платформы и зал для пассажиров. Появление новых остановок улучшит транспортное сообщение в Митине, Красногорске и Павшинской пойме.

На МЦД-2 Нахабино — Подольск появятся 13 пересадок на метро, шесть пересадок на радиальные направления железной дороги и две — на МЦК.

По словам заммэра, к 2025 году планируется создать пять линий, благодаря которым в подмосковные города можно будет добраться быстрее и комфортнее, а линии столичного метро станут более разгруженными. Ожидается, что движение по первому маршруту (МЦД-1) Лобня — Одинцово начнется в ноябре.

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