Медик объяснил, что повышает риск развития рака

Акушер-гинеколог-хирург клиники Frau Klinik Игорь Давыдов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, что часто рак у женщин можно выявить на ранних стадиях при профилактическом осмотре. Он отметил, что если у женщины по генетическим причинам есть высокий риск онкологии и она хочет иметь ребенка, то чем раньше происходят роды, тем лучше для матери и малыша.

— Риск развития рака шейки матки, по статистике, чаще всего возникает у женщин с 28 до 49 лет. Рак тела матки — от 60 и старше. Если мы выявили рак рано, когда это поддается органосохраняющему лечению, то пациентка может родить и не один раз. Но если это произошло позже, требуется операция, которая не позволяет в дальнейшем забеременеть, — сообщил Давыдов.

Врач онколог-маммолог, доктор медицинских наук клиники Frau Klinik Сергей Портной уточнил, что за последние сто лет репродуктивная функция женщины сильно изменилась:

— Если мы вспомним наших прабабушек, в начале века они рожали по пять, шесть детей, и длительность кормления грудью у них составляла лет пять, это очень сильный фактор, который снижает риск развития рака молочной железы. Желательны первые роды и кормление грудью до 20 лет, но социальные условия изменились, и требовать врачи от дам этого не могут. Но в тех группах риска, где есть наследственная предрасположенность рака молочной железы, ранние роды обеспечивают развитие рака, — заявил Портной.

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