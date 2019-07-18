Анна Плетнева заявила, что хочет родить четвертого ребенка

Российская певица, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о том, что хочет четвертого ребенка, в интервью для «7 Дней». У знаменитости уже есть две дочери Варя и Мария, а также сын Кирилл.

Певица заявила, что сейчас она подумывает о четвертом ребенке. Она объяснила, что для нее рождение ребенка — настоящее чудо. Помимо этого, 41-летняя Плетнева не имеет комплексов, связанных с возрастом, и считает себя молодой. Артистка уже интересовалась о том, что думают по поводу нового члена семьи в перспективе ее дети. Выяснилось, что они не против появления брата или сестры.

Помимо прочего, звезда развеяла слухи о том, что муж был против ее карьеры певицы. Она подчеркнула, что все возможные причины разногласий супруги обсудили заранее. Муж певицы прекрасно понимал, что его жена будет часто отсутствовать дома.

— Думаю, именно благодаря его поддержке у меня все получилось. Зато я стараюсь любую свободную минуту провести с семьей, найти время для важных разговоров, подарить близким как можно больше своей энергии и любви, — поделилась Плетнева.

В 2005 году российская артистка Плетнева вышла замуж во второй раз за бизнесмена Кирилла Сырова. Вместе они воспитывают двоих детей, рожденных в браке и дочь от прошлого замужества.

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