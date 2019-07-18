Бузову возмутили пользователи приложения для состаривания FaceApp

Российская певица Ольга Бузова обратилась с критикой в адрес любителей искусственно себя состаривать в приложении FaceApp. Знаменитость заявила, что ей «неприятно на это смотреть» в Stories своей страницы Instagram.

— Ребята, зачем? Мы все там будем, мы все повзрослеем, — возмутилась звезда.

Также телеведущая сказала, беречь нужно смолоду не только честь, но и внешность, не прибегая к искусственному старению. Бузова подчеркнула, что каждому человеку необходимо стараться изо всех сил для того, чтобы выглядеть моложе, а не старше. Она посоветовала подписчикам ухаживать за внешностью и следить за здоровьем.

— Извините, если кого обидела, но это мое мнение, — заключила Бузова.

Напомним, что приложение FaceApp стало очень популярным среди пользователей всего мира в последние несколько дней. Многие звезды также решили поэкспериментировать со своей внешностью и выставили свои искусственно состаренные фото в социальные сети.

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