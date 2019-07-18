Выставка в музее Рерихов пополнится уникальными полотнами
Постоянная экспозиция Музея Востока «Сохраняя Культуру. Музей Рерихов на ВДНХ» будет обновлена и расширена. Ее дополнят почти 180 графических и живописных произведений Николая и Святослава Рерихов, большая часть из которых будет впервые представлена к показу широкой публике, сообщила пресс-служба Музея Востока.
— Посетители смогут ознакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства, — передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы.
В результате расширения выставки в помещениях музея будет собрано более 500 полотен художников. Обновленная экспозиция будет доступна для посетителей 31 июля.
Масштабная выставка творчества Рерихов проходит в Москве с 27 апреля. В ней представлены уникальные артефакты восточной культуры, собранные Николаем Рерихом во время его экспедиции в Индию и Центральную Азию, а также огромное количество полотен художника и его сына Святослава.
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