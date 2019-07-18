Посвященная работникам тыла выставка появится в Музее Победы
В Музее Победы 26 июля откроется новый выставочный проект «Герои тыла. Неоценимый вклад в Победу». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.
Экспозиция посвящена работникам тыла, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Люди работали в сложнейших условиях. От них требовалась железная дисциплина и самоотдача.
Проект откроется выставкой в честь Андрея Костикова, который получил звание Героя Социалистического Труда спустя месяц после начала войны. Он изобрел ракетную установку «Катюшу».
Гости увидят около десяти раритетных экспонатов, среди которых медаль «Серп и Молот», чертежные инструменты, и фотографии времен войны.
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