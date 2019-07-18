Роспотребнадзор закрыл для купания зону отдыха «Серебряный бор-2» в Москве
• 13:54 • 18 июля 2019
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На данный момент находиться в воде небезопасно для здоровья
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Роспотребнадзор закрыл для купания акваторию зоны отдыха «Серебряный бор-2». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщает пресс-служба управления.
Зона отдыха закрыта для купания до получения удовлетворительных результатов исследований. На данный момент находиться в воде небезопасно для здоровья.
Сразу же после получения положительных результатов запрет будет снят.
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