Собчак изобразила танцы Лободы перед Макаревичем
Российская телеведущая Ксения Собчак выставила новое видео в Instagram с шоу Андрея Макаревича «Смак», в новом выпуске которого она стала участницей.
В ходе беседы с ведущим знаменитость начала развивать тему популярной музыки, и речь зашла о певице Светлане Лободе. Собчак начала интересоваться у Макаревича, нравится ли ему эта артистка. На ее вопрос ведущий заявил, что не знает ни одной песни звезды. Собчак решила не отступать и начала напевать песню Лободы «Твои глаза», изображая движения танца знаменитости. Тем не менее, Макаревич не ответил заинтересованностью.
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Показала свои кулинарные неспособности и любовь к @lobodaofficial в программе СМАК у Андрея Макаревича;) Смотрите на его YouTube канале! А тем временем интервью Андрея для #ОсторожноСобчак набрало уже больше миллиона просмотров! Ссылка в описании!
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Провокационный пост не обошелся без обсуждения пользователями в комментариях. Большей их частью оказалась критика и недовольство поведением Собчак.
«Как убого всё это смотрится. Дёшево и убого. Потеря уровня», высказалась одна из подписчиц.
«Танцевать вы так и не научились», заявила пользователь соцсети.
«У Лободы очень худые ноги для ее тела», раскритиковала внешность ведущей комментатор.
Тем не менее, Собчак оставила негативные высказывания без внимания и не стала отвечать недоброжелателям.
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