Барановская прокомментировала слухи о свадьбе в Камбодже
Российская телеведущая Юлия Барановская отреагировала на слухи о свадьбе в Камбодже.
Знаменитость сказала, что Александр Телесов, с которым ей приписывают брак на самом деле — ее давний друг. Она объяснила, что романтики в их отношениях не присутствовало и не предвидится.
Как известно, Барановская была 9 лет замужем за футболистом Андреем Аршавиным. С момента их развода прошло больше 5 лет, за это время у поклонников появлялось много догадок по поводу ее новых избранников. На все эти слухи Барановская реагировала молчанием.
Тем не менее, после появления версии о том, что ведущая тайно сыграла свадьбу с журналистом Александром Телесовым в Камбодже, звезда решила прокомментировать весть, сообщает «СтарХит».
Она объяснила, что эти слухи для нее — большая неожиданность. Она пояснила, что такой формат свадьбы ее не интересуют, и сама она хотела бы масштабную церемонию.
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