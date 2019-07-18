Светлана Лобода раскрыла свой главный страх
Певица Светлана Лобода в своем аккаунте Instagram призналась, что очень боится высоты.
На своих концертах она часто исполняет акробатические трюки и поднимается на внушительную высоту. Однако, как сказала сама певица, все это она делает ради фанатов. Им звезда тоже предложила поделиться своими фобиями в комментариях к посту. Фанаты предложили певице добираться до стадиона на вертолетах, чтобы бороться со страхом и одновременно больше удивлять поклонников.
Два дня назад Лобода провела выступление в Нижнем Новгороде, где ее собрались послушать 40 тысяч человек. После концерта певица объявила о том, что ищет фаната, устроившего зажигательные танцы. Исполнительница оценила его талант и захотела познакомиться с ним.
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