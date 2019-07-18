Минздрав опроверг информацию о вреде пальмового масла

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что пальмовое масло не обладает вредными для человеческого организма свойствами. Он объяснил, что продукт может стать опасным из-за неправильной очистки и транспортировки, сообщает РИА Новости.

— Везде пытаются сэкономить — это плохо, а само по себе как продукт никаких возражений не имеет, — заявил он.

Диетолог объяснил, что масло может менять свойства в плохую сторону благодаря недобросовестному перевозчику. Он рассказал, что был случай, когда продукт загрузили в танкеры сразу после нефти.

К тому же, специалист сказал, что пальмовое масло имеет жирнокислотный состав, который привлекает производителей молока для детского питания.

Еще Тутельян заявил, что в этом масле не содержится полиненасыщенных жирных кислот. А значит, употребляя этот продукт, можно предотвратить нарушение липидного обмена и развитие атеросклероза.

Пальмовое масло многие годы обвиняют во вреде здоровью. В СМИ постоянно появляется информация о его опасных качествах, а следом за этим опровергается. Кроме того, в «Роскачестве» также считают, что продукт безопасен для здоровья и даже полезен благодаря витаминам А и Е в его составе.

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