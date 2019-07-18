Депутат прокомментировал опасения американского сенатора относительно FaceApp
Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что российские разработчики не ставили себе цель создать угрозу США.
Американский сенатор Чак Шумер 17 июля направил письмо ФБР, в котором заявил, что российское приложение FaceApp может угрожать национальной безопасности Штатов. Шумер отметил, что пользователи предоставляют приложению доступ к личным данным. Кроме того, фотографии из приложения могут быть использованы без ведома пользователей.
Шумер выразил опасения относительно того, что личная информация граждан США будет передана враждебной зарубежной державе, передает «Царьград».
Депутат Андрей Свинцов отмечает, что в чем-то он согласен с американским сенатором, но не в том, что российские разработчики хотели создать угрозу безопасности США. Подобные технологии могут представлять опасность, если попадут в руки злоумышленников.
— Когда такие приложения попадут в руки злоумышленников, они смогут подменять определенные видеоизображения и запускать это в качестве информационной пропаганды, — отметил депутат в комментарии Nation News.
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