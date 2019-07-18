В Коневском монастыре раскрыли чудодейственные свойства иконы, подаренной Путину и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь в Ленинградской области. Главам государств после визита вручили образы иконы Коневской Божьей Матери.

Об истории иконы Коневской Божьей Матери и о ее чудотворных свойствах «Вечерней Москве» рассказала директор музея и главный архивариус монастыря Анна Воскресенская.

— Традиционно считается, что это икона, которая была принесена основателем монастыря, преподобным Арсением Коневским, с Афона. Он сам был новгородцем, постриг принял в одном из новгородских монастырей и потом ушел на Афон. Там прожил порядка трех лет. И, когда он оттуда возвращался, он был благословлен образом некой иконы, которая с ним вместе приехала сперва в Новгород, а затем сюда, на Коневец.

Президент России Владимир Путин во время посещения Коневского Рождество-Богородичного монастыря на острове Коневец Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Первым чудотворением иконы считается изгнание злых духов с Конь-камня.

— Здесь у нас на острове есть такой огромный валун около 750 тонн весом, формой немножко напоминающий конский череп, — рассказала Анна. — И береговые жители пригоняли сюда табуны конского молодняка. Лошади прекрасно паслись, а когда их забирали, одного коня на нем оставляли. То есть это было языческое капище. Преподобному такое соседство было не нужно. Перед тем как поселиться на острове, он пришел к Конь-камню и всю ночь провел там в молитве с этой иконой, обошел Конь-камень трижды, окропил святой водой.

После этого, согласно легенде, из камня вырвалась огромная стая черных воронов и улетела прочь с острова. С тех пор иконе приписывают еще множество чудотворений.

— И перед самой иконой, которая находится в Ново-Валаамском монастыре, и перед списком, который хранится у нас, постоянно молятся о самых разных вещах: излечение от онкологии, помощь в сложностях с появлением детей и масса других вопросов, — рассказала архивариус.

С 1956 года оригинал Коневской иконы Божьей Матери находится в Ново-Валаамском монастыре в финской провинции Хейнявеси, а на Коневце находится список с нее — точная копия, сделанная в 1993 году на 600-летие монастыря женой архитектора Ириной Веселовой.

Читайте также: Священник рассказал, в чем смысл паломничества к мощам святых