Экс-владелец канала «Рустави 2» пообещал уволить нынешнего гендиректора
Бизнесмен Кибар Халваши пообещал уволить генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию. Это произойдет в скором времени, когда компания вновь перейдет во владение предпринимателя.
Напомним, что в марте 2017 года Верховный суд Грузии оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее экс-владельцу Халваши и его компании «Панорама».
При этом бизнесмен подчеркнул, что редакционная политика меняться не будет.
— Свобода слова и выражения будет гарантирована, — указано в заявлении Халваши, опубликованном в его личном микроблоге. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что телеведущий вышеуказанного ТВ Георгий Габуния в эфире нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина и его семьи.
Кроме того, президент Грузии прокомментировала скандал с оскорбившим Путина журналистом. А Кадыров назвал трусом и позором Грузии ведущего, оскорбившего президента РФ. Тем не менее рейтинг канала «Рустави 2» после произошедшего вырос.
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