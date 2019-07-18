Глафира Тарханова удивила поклонников новым имиджем

Российская актриса Глафира Тарханова выставила пост в Instagram, в котором она продемонстрировала своим подписчикам новый образ. Не так давно она уже пугала своих фанатов тем, что состригла длинные локоны. Тем не менее тогда «стрижка» была временной — стилисты создали знаменитости образ для фотосессии.

Зато на этот раз звезда решила сменить имидж не только на фото, но и в жизни, и остригла волосы чуть ниже плеч.

— Новый проект, новая роль, новая я! — подписала пост Тарханова. К слову, перед тем как сделать стрижку, она намекнула своим фанатам на то, что скоро с ее внешностью произойдут изменения. Она опубликовала несколько старых фотографий и написала: «До свидания, мои длинные волосы...»

На новый образ все подписчики отреагировали по-разному, но большинству прическа понравилась:

«Ой, Глафира, вы обстригли свои шикарные волосы... Зачем? Такая красота ведь!» — расстроилась подписчица.

«Глафира, как же вы решились их отрезать?! Такие длинные долго же растили!» — написала поклонница.

«Очень красиво!» — сделала комплимент пользователь соцсети.

Сама Тарханова не стала реагировать на негодование фанатов из-за смены образа и промолчала в ответ на мнения подписчиков.

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