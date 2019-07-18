Анатолий Вассерман оценил указ Путина об упрощении порядка выдачи паспортов
Введение упрощенного порядка получения паспорта РФ не нарушает никаких международных прав. Такое мнение в комментарии Nation News высказал аналитик Анатолий Вассерман.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для населения Луганской и Донецкой областей. В Киеве подобный указ назвали вмешательством во внутренние дела другого государства.
Анатолий Вассерман отмечает, что Россия подобными действиями исправляет ошибки украинского руководства, так как власти страны систематически отказываются предоставлять гражданство молодым выходцам Донецкой и Луганской народных республик.
Он отметил, что действия России не нарушают мировое законодательство.
— Любая страна, в том числе и Россия, может предоставлять гражданство кому угодно, опираясь только на собственное усмотрение. Существуют международные соглашения, рекомендующие принимать меры по предотвращению положения безгражданства, — пояснил Вассерман.
Читайте также: Украинцы из других стран смогут получить второе гражданство