ЦОДД призвал столичных водителей быть осторожнее во время грозы
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах из-за грозы, которая ожидается в Москве в четверг, 18 июля. Об этом сообщается в официальном аккаунте центра в Twitter.
В городе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. По оценке специалистов ЦОДД, этого вполне достаточно, чтобы раскачать дерево или вызвать падение неустойчивых щитов.
Кроме того, автомобилистам рекомендовано в вечерние часы воспользоваться метрополитеном, поскольку на машине есть риск попасть в мелкое ДТП.
Сегодня в течение дня снова гроза с порывами ветра до 15 м/с (этого хватит, чтобы раскачать дерево или уронить неустойчивый щит). Будьте осторожны на дороге. В вечерний час пик удобнее всего будет на метро - на машине в непогоду всегда медленно и есть риск попасть в мелкое ДТП. pic.twitter.com/4lqZZ5VN48— ЦОДД (@gucodd) 18 июля 2019 г.
Ранее жителей столицы призывали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за погодных условий. По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 июля, в столице местами ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 19 июля