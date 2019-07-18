Строитель подал иск на Киркорова с целью компенсации 7,5 миллиона рублей
• 15:25 • 18 июля 2019
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Отмечается, что работы в доме Киркорова проводились в 2017 году
Фото: Скриншот из видео https://www.youtube.com/watch?v=IAuzNXGmkL4
На Филиппа Киркорова подали иск в Таганский суд Москвы. В роли истца выступил предприниматель, компания которого проводила ремонтные работы в доме певца, расположенном на территории Одинцовского района столичного региона.
Строитель собирается получит от Киркорова материальную компенсацию в размере более 7,5 миллиона рублей.
- В иске он просит взыскать 7 миллионов 660 тысяч 666,30 рублей за ремонт дома в Одинцовском районе Московской области, - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Таганского суда Москвы Юлии Сухининой.
Отмечается, что работы проводились в 2017 году.
Досудебную беседу сторон в суде назначили на 29 июля.
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