Сергей Собянин объявил о досрочном открытии участка Сокольнической линии
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Университет» до «Коммунарки» будет открыт на два дня раньше. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
Девять станций красной ветки метро были закрыты с субботы, 13 июля, из-за работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии. Уже в пятницу, 19 июля, жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут, заключил глава столицы.
На два дня раньше откроем для пассажиров 9 станций Сокольнической линии #мосметро. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро. Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут. #БКЛ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 июля 2019 г.
Ранее сообщалось, что на всех временно закрытых станциях Сокольнической линии московского метро закончена уборка.
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