Кто такие барефутеры и зачем ходить по городу босиком

Помните, как советские мамы наставляли советских детей: ходить по траве босиком полезно! «Босоногие» каникулы были частью экологичного воспитания, народной мудростью, житейским рецептом. Бывало, рассортируют на лето дочек-сыночков по бабушкам и ждут, что отроки к новому учебному году домой вернутся оздоровившимися, закаленными и «напитанными» энергией Земли, росы и травы. То есть с порезанными и грязными ногами, с ссадинами и следами укусов от комаров...

Сегодня все по-другому: не каждая мать согласится отпустить ребенка гулять босиком — мало ли какая зараза прицепится. Боязливые все стали и мнительные. За «босяцкий» образ жизни сейчас разве что барефетуры (от англ. barefoot — босиком. — «ВМ») выступают. И сами ходят необутыми, и другим советуют. И ходят не по травке, а по асфальту и плитке — по улицам, площадям и бульварам.

Принято считать, что как движение барефутинг зародился за границей. Во всяком случае общество босоногих отсчитывает свою историю с 1994 года. Притом что на Руси босиком ходили все, все-таки идейное босохождение — придумка с Запада. Хотя, если честно, теоретическая база в гулянии без ботинок — так себе. Никакой догмы барефутинга, никакого учения нет. Просто людям приятно ходить босиком, когда ноги не сдавлены обувью, когда нигде не жмет и не натирает, когда пальчики и пяточки «дышат». Девиз босоногих мальчиков и девочек: «Босиком — везде, в обуви — только по необходимости».

Это значит, что при острой нужде босяки все-таки обуются. На работу, например, босиком кто-то из них вряд ли поедет. Да и в холодную погоду среднестатистический барефутер босым на улицу не выйдет. Радикалы среди босоногих случаются, но они исключение.

— У меня были периоды радикального подхода к барефутингу, — рассказывает любитель ходить по Москве без обуви Андрей Ерофеев. — Я считал, что везде и всегда нужно ходить босиком. Но сейчас я спокойнее к этому отношусь. Если получается выйти босиком, иду и беру с собой обувь на всякий случай. Не получается — ну что поделаешь. Для меня барефутинг — это хождение босиком в свое удовольствие. Вот и вся идея. Просто обувь мешает. Она неудобна, натирает, летом в ней жарко. Ходить постоянно обутым — все равно что не снимать с рук перчаток. Или ходить с мешком на голове. Среди барефутеров нет единства: кто-то делает это для оздоровления, кто-то идейно, как те же последователи Порфирия Иванова, которые круглый год ходят босиком, но большинство — ради «свободы» ног.

Андрей начал сводить счеты с ботинками 12 лет назад. Все ему было не то, не так и неудобно. Сначала на даче забрасывал боты куда подальше, потом в поездках, на отдыхе, а однажды подумал, почему бы не побродить босиком по парку в городе. Вот так все и началось.

— Спустя какое-то время я нашел в интернете форум единомышленников, — вспоминает Ерофеев, — списался с ними, и оказалось, что таких, как я, в Москве довольно много. Ребята объединяются в сообщества по интересам, встречаются, вместе отдыхают. Каждую субботу организуют так называемые босопрогулки по городу. Иногда и я в них участвую. Гуляем, устраиваем пикники, играем в волейбол — весело проводим время. Я и машину вожу босиком—очень удобно.

Сезон «босохождения» Андрей, как и большинство барефутеров, открывает в мае. А закрывает с наступлением холодов. Жара, дождь, слякоть — капризы погоды для настоящего барефутера значения не имеют. При температуре от +10, говорит «босяк», любой человек может ходить без обуви и не чувствовать дискомфорта. А самая приятная температура для этого +20.

—Если +5 и ниже, нужно двигаться интенсивнее, — поясняет он. — Ходит кто-то и при минусовых температурах, но я холод не люблю. На зиму обуваюсь. Я нашел марку анатомической обуви, которая прилично сидит на ноге, не очень стесняя. Перезимовать можно. Пока босиком ходишь, кожа на ступнях становится плотнее, а за зиму снова истончается.

А еще, чем дольше не обуваешься, открывает тайну «босоходец», тем острее становится так называемая чуйка. Мастер-барефутер почти гарантированно не поранится о стекло или любой другой острый мусор.

— Во-первых, в Москве чисто. Надо постараться, чтобы найти стекло на тротуаре или в траве, — поясняет Андрей, — во-вторых, ты как будто чувствуешь, куда не надо наступать. Кроме того, с опытом учишься правильно ставить ногу, не вдалбливая в асфальт пятку, как в обуви обычно ходят, а всей стопой и мягко — так йоги ходят по стеклу.

Москвичи, завидев Ерофеева, зачастую спрашивают, не случилось ли чего — вдруг на человека напали, обобрали, помощь требуется. Но таких любопытствующих становится все меньше. Москву босыми ногами не удивишь. А может быть, «босоногое» движение просто становится популярнее.

— Я был в европейских странах — там много людей босиком ходят, — уверяет Ерофеев. — В России тоже. Вообще знаете, когда путешествуешь в обуви, все кажется каким-то тусклым, неинтересным. А босиком ездишь по стране и миру, и аж дух захватывает! Не зря известный путешественник Владимир Несин больше 20 лет путешествует босиком. Вот вам доказательство, что босиком мир понимаешь по-другому.

КСТАТИ

Недавно в социальных сетях были опубликованы фотографии девушек, которые ездят в метро босиком, несмотря на то, что правилами это запрещено. СМИ и блогеры раздули скандал: барефутеры требуют отменить запрет и отстаивают право спускаться в метро без обуви.

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