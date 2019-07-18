Движение трамваев между станциями «Дмитровская» и «Войковская» ограничат с 21 июля
С воскресенья, 21 июля, будет ограничено движение трамваев между станциями метро «Дмитровская» и «Войковская» из-за ремонта путей в Соболевском проезде. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
Так, временно курсировать не будут трамваи № 27 и 27к. Вместо них на маршруты запустят автобусы. Вместо трамвая № 23 от станции метро «Войковская» до Михалково будет ходить автобус. Станции метро «Войковская» и «Дмитровская» соединит автобусный маршрут № 27. Также горожане и гости столицы смогут воспользоваться автобусами № 72, 114 и 888.
Помимо этого, от станции метро «Сокол» до «Войковской» временно будет курсировать трамвай № 23, а от улицы Таллинской до станции метро «Войковская» — трамвай № 30, говорится на сайте Мосгортранса.
Кроме того, из-за ремонта трамвайных путей с пятницы, 19 июля, будет временно запрещена парковка на улице Всеволода Вишневского. Это сделано для того, чтобы не создавать помех движению компенсационных автобусов, которые запустят в Соболевском проезде. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter.
На время ремонта трамвайных путей в Соболевском проезде запустят компенсационные автобусы. Чтобы они ехали быстро и без помех, с 19 июля придётся временно запретить парковку на ул. Всеволода Вишневского.— ЦОДД (@gucodd) 18 июля 2019 г.
Будьте внимательны и смотрите на знаки. https://t.co/UR1I3usIx5 pic.twitter.com/c7mgNQtguc
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