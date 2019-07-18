Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Пресс-служба Кремля сообщила о предметах разговора между лидерами двух стран.
Оказалось, что президенты обсудили ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе после того, как его покинули Соединенные Штаты Америки.
Лидеры в процессе разговора подчеркнули, что в настоящее время целесообразна консолидация всех государств, которые заинтересованы в сохранении плана.
— С обеих сторон подчеркнуто, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
Правительство Ирана заявило о прекращении выполнения некоторых пунктов плана по ядерной программе в мае 2019 года.
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