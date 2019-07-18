Сергей Собянин запустил серийное производство нового кроссовера Renault Arkana

На официальный старт производства собрались рабочие завода, приехали высокопоставленные гости. Новенький автомобиль, только что с конвейера, купался в лучах софитов, бликовал наполированной поверхностью, точно сошел с глянцевой картинки. Дерзко красный цвет машины поддерживал праздничную атмосферу. К слову, это первый автомобиль, созданный не просто для России, а с учетом пожеланий наших водителей.

— Мы присутствуем на знаковом мероприятии для всего отечественного автопрома, — сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Сегодня «Рено» — это в том числе машины, которые практически полностью собираются в нашей стране. На предприятиях, расположенных на территории от Красноярска до Калуги, создано около 10 тысяч рабочих мест. В частности, на московском заводе работают инженеры, конструкторы и другие высококвалифицированные специалисты.

— Компания «Рено» в Москве прошла большой путь, — подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. — Когда в столице только создавалось производство, мало кто предполагал, что из этого получится полноценный автомобильный кластер.

По решению руководства компании-автопроизводителя, Россия станет первой страной мира, где стартуют официальные продажи Renault Arkana Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В свое время город поддержал производителя. И сегодня пожинает плоды выгодного сотрудничества: на каждый рубль, вложенный городом в предприятие, «Рено» инвестировал шесть рублей.

— Москва поддерживала и будет поддерживать высокотехнологичных производителей, — пообещал Собянин.

Впереди у города с «Рено» новые проекты: развитие каршеринга и производство других современных автомобилей — например, электрокаров.

— Это тоже очень важное направление, связанное с экологией города, с будущим транспорта не только Москвы, но и страны, — подчеркнул Сергей Собянин и поблагодарил коллектив завода за создание нового кроссовера.

Мэр Москвы, министр промышленности России и генеральный директор Groupe Renault Тьерри Боллоре оставили свои подписи на капоте новенького автомобиля. Этот образец будет храниться в музее компании «Рено».

По решению руководства компании-автопроизводителя, Россия станет первой страной мира, где стартуют официальные продажи Renault Arkana. Однако у кроссовера хороший экспортный потенциал. Новая модель также будет представлена в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Монголии и странах Персидского залива.

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