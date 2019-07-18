Путин подписал закон об упрощении для инвалидов получения прав на бесплатную парковку
• 16:20 • 18 июля 2019
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Подписанный Путиным документ касается 11 миллионов граждан страны с ограниченными возможностями здоровья
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 июля подписал закон, согласно которому процесс получения инвалидами прав на бесплатную парковку и другие меры социальной поддержки и государственных услуг будет упрощен.
Документ, по сообщению спикера Госдумы Вячеслава Володина, касается 11 миллионов граждан страны с ограниченными возможностями здоровья.
Теперь решения по поводу льгот и получения бесплатных парковочных мест для инвалидов будут приниматься на основании сведений, полученных из электронного федерального реестра.
Закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликовали на официальном сайте Кремля.
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