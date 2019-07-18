Стройкомплекс Москвы: В зоне строительства участка ЮВХ нет превышения радиационного фона

В зоне строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) отсутствует превышение радиационного фона. Об этом в четверг, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
— В районе строительства путепровода по основному ходу ЮВХ вдоль территории «Московского завода полиметаллов» отсутствует превышение радиационного фона, радиоактивное загрязнение техногенными радионуклидами, — сообщил «ВМ» руководитель ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков.
Как отметил заместитель директора проектной организации Денис Тарасов, при подготовке проектной документации проведены все необходимые инженерно-экологические изыскания, включая исследования и оценку радиационной обстановки территории.
— Кроме того, проектная документация подлежит государственной экспертизе, — сказал он.
По государственному заказу специализированной лабораторией дополнительно проверин участок строительства, в том числе извлечены пробы грунта из мест бурения под опоры моста. Протоколы испытаний подтвердили, что в зоне размещения мостового перехода не выявлено радиоактивного загрязнения.
Согласно проекту развития улично-дорожной сети в районе «Московского завода полиметаллов», участок ЮВХ строят в створе Каспийской улицы и Шоссейной улицы.
— Это необходимо для улучшения транспортных связей территорий Юго-Западного, Южного и Юго-Восточного округов города Москвы, а также для снижения транспортной нагрузки на Третье транспортное кольцо и основные радиальные магистрали указанных округов: Рязанский и Волгоградский проспекты, Люблинскую и Липецкую улицы, Каширское и Варшавское шоссе, — пояснили в пресс-службе Стройкомплекса столицы.
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