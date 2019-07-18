Пять ТПУ появятся на Некрасовской линии метро

На Некрасовской линии столичного метрополитена построят пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), которые позволят пересаживаться со станций подземки на железную дорогу. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
— Пять транспортно-пересадочных узлов будут построены на новой Некрасовской линии метро: «Рязанская», «Юго-Восточная», «Лермонтовский проспект», «Улица Дмитриевского» и «Некрасовка», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, одним из самых крупных пересадочных узлов в столице станет ТПУ «Рязанская». Она объединит транспортные потоки Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги. В часы пик ее пассажиропоток достигнет около 111 тысяч человек. Рядом расположен Рязанский проспект, и в будущем пройдет участок проектируемой Юго-Восточной хорды, передает ТАСС.
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