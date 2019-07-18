Первый чемпионат мира по спортивной гимнастике среди юниорок пройдет в Москве
Чемпионат мира по спортивной гимнастике среди юниорок пройдет в Москве с 19 по 21 июля. Спортивное состязание в данном формате состоится в первый раз за историю.
Первый всемирный молодежный чемпионат по спортивной гимнастике примет Россия на правах родины указанной дисциплины. Участницы будут соревноваться как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.
В сборную России вошли четыре спортсменки, исполняющие личные номера - Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова и Софья Агафонова. Шесть гимнасток от хозяйки турнира выступят в групповых упражнениях. В этом формате Россию представят Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет на территории «Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой», открытие которого состоялось в московских «Лужниках» в июне 2019 года.
В общей сложности зрители увидят выступления 442 спортсменок. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Турнир по пляжному футболу «Лужники» примут на новом стадионе