Иосиф Пригожин лишился водительских прав во Франции
• 16:59 • 18 июля 2019
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Сам Пригожин отметил, что теперь Валерия будет его личным водителем
Фото: Официальный аккаунт Иосифа Пригожина в Инстаграме (https://www.instagram.com/p/BwlubAZFkQq/)
Продюсер Иосиф Пригожин был лишен водительских прав во Франции. Теперь он не сможет садится за руль в течение месяца, сообщает "Утро.ру".
Штраф продюсеру был выписан за превышение скорости.
Супруга Пригожина Валерия опубликовала в соцстеях ролик, на котором ее муж сидит на пассажирском кресле.
— Доигрался – докатался мой муж – теперь с водительского кресла пересел на пассажирское, — отметила она.
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