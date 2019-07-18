Социологи сообщили, сколько украинцев одобряют курс Зеленского
Украинская социологическая группа провела опрос, в результате которого выяснилось, что 58 процентов жителей страны одобряют курс президента Владимира Зеленского.
В то же время лишь 28 процентов респондентов считают верным то, что предлагает премьер-министр государства Владимир Гройсман.
Также мнения украинцев разделились относительно общего вектора развития страны. Менее половины, а именно 41 процент, сказали, что дела в государстве идут в правильном направлении, а 37 процентов — напротив.
Кроме того, опрос показал отношение украинцев к Верховной раде. Выяснилось, что работой законодательного органа недовольны свыше 80 процентов респондентов. Результаты исследования передает сайт «Громадьске».
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