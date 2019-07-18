Рыцарские турниры покажут гостям фестиваля «Иваново поле»
Рыцарские турниры, соревнования между ковбоями и индейцами ожидают гостей II Международного конного фестиваля «Иваново поле». Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в подмосковной Черноголовке с 19 по 21 июля.
— Звезды конного спорта продемонстрируют, на что способны прекрасные и сильные животные в умелых руках, а гости смогут насладиться зрелищностью конных дисциплин. Конкур и выездка, джигитовка и драйвинг, рыцарский турнир, поло, соревнования ковбоев и индейцев, показательные выступления конницы Ивана Грозного и многое-многое другое, — отмечается в сообщении.
Также зрителям покажут соревнования конных экипажей, трюки на лошадях и костюмированные конные шоу. Помимо этого, будут организованы различные мастер-классы, игровая программа для детей и выставка ретроавтомобилей. Приглашенные артисты исполнят казачьи песни, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним: в подмосковном Серпухове отпразднуют день Нептуна 27 и 28 июля. Гостей праздника ждут развлекательная программа, мастер-классы и рыбный фестиваль.
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