Таможенники Домодедова нашли у россиянина незадекларированные 80 тысяч долларов
Сотрудники таможни столичного аэропорта Домодедово пресекли попытку незаконного ввоза в Россию валюты на 80 тысяч долларов, которую пытался ввести прибывший из Японии пассажир. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прилетевший из Токио россиянин 1971 года рождения проследовал через «зеленый» коридор. При проведении таможенного контроля он заявил, что имеет наличные деньги, и предъявил иностранную и российскую валюту в эквиваленте около 80 тысяч долларов США.
Мужчина объяснил, что с таможенным законодательством знаком частично и не ознакомился с правилами ввоза валюты, так как устал после длительного перелета.
В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления по статье «Контрабанда», говорится на сайте Домодедовской таможни.
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