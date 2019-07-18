Кому стоит покупать горящие путевки

Лето — это время отпуска. Многие россияне предпочитают покупать горящие туры или специальные предложения от туроператоров, а не платить лишние деньги. Такие путевки позволяют отдохнуть в пятизвездочном отеле за невысокую цену. Однако и в этих заманчивых предложениях кроется опасность.

О том, как правильно выбрать горящий тур и избежать неприятных сюрпризов, «Вечерней Москве» рассказали генеральный директор турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин и главный специалист отдела бронирования компании «Академсервис» Ирина Лядова.

— Если вы покупаете горящий тур у компании с положительными отзывами на рынке, риск невелик, надо лишь внимательно смотреть на отель, в который едете. Довольно часто там есть различные минусы, такие как удаленность от моря, некачественный сервис или проблемы с питанием, — объяснил Ромашкин.

Эксперт посоветовал внимательно смотреть отзывы именно по тому отелю, который предлагает туроператор. Часто компании продают горящий тур из-за неудобного времени вылета, ведь по этой причине туристы, как правило, теряют день отдыха.

— Радикально вы получите то, что вам записали в договор. Крупные компании не будут ссориться с покупателем из-за мелочей и не станут его обманывать, — заверил генеральный директор «Дельфина».

Главный специалист отдела бронирования компании «Академсервис» Ирина Лядова рассказала о положительных и отрицательных сторонах горящих туров и объяснила, кому стоит выбирать именно их.

— Горящие туры — это отличный вариант для того, кто ищет доступную путевку. Они позволяют приобрести билеты не за полгода, а буквально за несколько дней или часов, еще и по сниженной цене. Однако горящие путевки не подойдут тем туристам, которые мечтают о поездке в определенную страну, ведь направление тура не подлежит изменению, — рассказала Ирина Лядова.

Эксперт отметила, что горящие туры актуальны для тех, кто не может заранее выделить время для отпуска, любит спонтанные путешествия или предпочитает не ждать несколько месяцев, а отправляться на отдых в ближайшее время.

Читайте также: Российские туристы назвали свои любимые виды отдыха