Российские туристы назвали свои любимые виды отдыха

Каникулы на берегу моря стали самым любимым видом отдыха среди российских путешественников. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

За отдых на море проголосовали 40 процентов мужчин и 44 процента женщин. На втором месте расположился экскурсионный отдых, включающий посещение музеев и галерей, а также осмотр других достопримечательностей. За данный пункт голоса отдали 31 процент мужчин и 47 процентов женщин.

Тройку замкнул отдых на природе, предусматривающий посещение национальных парков и заповедников. Его выбрали по 25 процентов респондентов обоих полов.

Также выяснились, что женщины больше мужчин предпочитают отдых в санаториях или лечебных курортах — 14 процентов против 10. При этом, мужчинам чаще по душе поездки в горы — 16 процентов мужских голосов против 10 процентов женских.

За активный отдых с тренировками и другими упражнениями высказалось меньше всего человек — 11 процентов мужчин и 6 процентов женщин, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее эксперты назвали наиболее бюджетные курорты в начале августа. В тройку лидеров вошли Крым, Сочи и Анапа.

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