Названы лучшие курорты для отдыха с детьми
Стали известные наиболее популярные города для семейного отдыха с детьми. Соответствующий рейтинг представил сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Отмечается, что в июле и августе лидируют курорты Республики Крым и Краснодарского края. В среднем туристы проводят на отдыхе от 9 до 11 дней и тратят на аренду жилья от 2,3 до 3,9 тысячи рублей в сутки на семью.
На первом месте рейтинга расположилась Евпатория. В ней туристы в среднем отдыхают 11,3 суток и тратят на аренду 2654 рубля в сутки. Второе место занимает Ялта. В этом городе путешественники проводят около 9,3 суток и платят за жилье 3962 рубля в сутки. Тройку замыкает Сочи. Здесь гости остаются в примерно 9,7 суток и платят за проживание 2743 рубля в сутки.
В рейтинг также вошли Феодосия, Анапа, Алушта, Судак, Севастополь, Ейск и Алупка, сообщает Tvil.ru.
Напомним, ранее туристы рассказали, где они прячут деньги во время поездок. В опросе приняли участие 1600 человек.
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