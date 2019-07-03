Названы лучшие города для курортных романов
• 13:38 • 3 июля 2019
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На первом месте расположилась Ялта
Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Туристы рассказали о лучших городах для курортных романов. Соответствующее голосование провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.
На первом месте расположилась Ялта. За нее проголосовали 41 процент опрошенных. Затем расположились Сочи и поселок Витязево под Анапой. Их выделили по 14 процентов респондентов.
Пятерку замкнули Геленджик и Феодосия — они получили по 9 процентов голосов, сообщает Tvil.ru.
Ранее были названы самые экзотичные места в мире для посещения российскими туристами. В топ-5 вошли города в Венесуэле, Гвиане, Канаде, Австралии и Гондурасе.
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